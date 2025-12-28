En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este domingo, 28 de diciembre de 2025 en España es de 93,7 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 3,47%.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero. Esto indica un crecimiento sostenido en su valor.

Este aumento sugiere un interés creciente en Litecoin, lo que podría estar impulsando su demanda y valor en el mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Freepik).

La criptomoneda Litecoin ha mostrado una evolución moderada en su cotización, con un incremento del 3.51% en la última semana, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido del 8.19%, indicando una tendencia positiva en su rentabilidad a largo plazo. Estos datos sugieren que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Litecoin ha mantenido un crecimiento sostenido que podría atraer a nuevos participantes en el mercado.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 23.75%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 71.75%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.