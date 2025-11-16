En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este domingo, 16 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 112,1 euros, cifra que refleja una variación del -1,17% en comparación con el día pasado.

El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 positivo. Esto indica que el interés y la demanda por Litecoin están en aumento, lo que podría reflejar un crecimiento en su adopción y valor en el mercado.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una evolución mixta en su cotización, con un cambio reciente del -2.67% en la última semana, lo que sugiere una ligera caída en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar el rendimiento en el último año, la variación ha sido más estable, con un incremento del 0.42%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Litecoin ha mantenido una rentabilidad moderada en el largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 26.39%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 72.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 152,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 75,4 euros.