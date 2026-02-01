En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este domingo, 1 de febrero de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 69,12 euros. El valor de apertura refleja una variación del -185,88312 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento sostenido en el valor de Litecoin en relación con el euro.

Este aumento puede reflejar un mayor interés en Litecoin como inversión, lo que podría estar impulsando su valor al alza frente al euro.

La criptomoneda Litecoin ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una tendencia a la baja en el último año con una variación del -36.44%. En la última semana, su cambio ha sido aún más pronunciado, alcanzando un -16.81%. Esta disminución en el valor sugiere una falta de confianza en el mercado y podría estar influenciada por factores externos como la regulación y la volatilidad general de las criptomonedas. A pesar de estos desafíos, Litecoin sigue siendo una de las criptomonedas más reconocidas, lo que podría ofrecer oportunidades de recuperación a largo plazo.

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 65.5775%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 65.3795%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 69,1 euros.