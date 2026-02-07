La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este sábado, 7 de febrero de 2026 en España es de 2.423,65 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,28%. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos activos están en un proceso de crecimiento sostenido. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -12.76%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del -15.8%, indicando que, a pesar de su potencial como plataforma para contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, Ethereum ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad y estabilidad en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 144.62%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.28%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.