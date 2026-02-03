En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este martes, 3 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.641,78 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,9% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Ethereum está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

La criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable evolución en su cotización, reflejando una rentabilidad negativa tanto a corto como a largo plazo. En la última semana, su valor ha disminuido un -21.74%, lo que indica una volatilidad significativa en el mercado. A lo largo del último año, la variación en su cotización ha sido del -12.89%, sugiriendo que, a pesar de su potencial como activo digital, ha enfrentado desafíos que han afectado su rendimiento general.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 75.52%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 60.46%.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.641,8 euros.