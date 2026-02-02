En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este lunes, 2 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.803,4 euros. Esta cifra refleja una variación del -12,76% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos activos están en un proceso de crecimiento sostenido.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una notable caída del -22.41%, lo que refleja una volatilidad significativa en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, la variación ha sido más moderada, con un descenso del -3.87%. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Ethereum ha mantenido una relativa estabilidad en su valor a lo largo del tiempo, lo que puede ser un indicativo de su potencial a largo plazo en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 76.05%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 60.24%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.803,4 euros.