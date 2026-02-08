La cotización del Ethereum este domingo, 8 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 2.470,64 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,66% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que ambos activos están en un proceso de crecimiento sostenido. La criptomoneda Ethereum ha experimentado una evolución notable en su cotización, aunque en la última semana ha registrado un descenso del -6%. Este retroceso se suma a una tendencia más amplia, ya que en el último año su variación ha sido del -14.21%. A pesar de estos desafíos recientes, Ethereum sigue siendo una de las criptomonedas más relevantes en el mercado, impulsada por su tecnología de contratos inteligentes y su adopción en diversas aplicaciones descentralizadas. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 134.18%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 62.28%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.