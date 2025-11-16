En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización del Ethereum este domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 3.556,3 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,5% en comparación con el día pasado.

El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días.

Esto indica que el interés y la demanda por Ethereum han aumentado, lo que podría reflejar un crecimiento en la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Ethereum ha experimentado una caída del -9.9%, lo que refleja una volatilidad a corto plazo en el mercado. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa un aumento significativo del 54.12%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y una rentabilidad atractiva para los inversores que han mantenido su posición en este activo digital.

La volatilidad económica de Ethereum en la última semana ha sido del 33.17%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.32%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 5.610,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.607,4 euros.