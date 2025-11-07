En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este viernes, 7 de noviembre de 2025 en España es de 583,59 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 7,46%.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto sugiere un aumento en el valor de ambos activos, lo que podría indicar un mayor interés del mercado o una recuperación económica.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -5.83%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 77.74%, indicando una notable rentabilidad a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha mantenido un crecimiento significativo en su valor en el transcurso del año.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 78.90%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 64.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.