La cotización del Bitcoin Cash este viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 589,32 euros. Esta cifra refleja una variación del 6,35% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en el valor de Bitcoin Cash en relación con el euro, lo que podría atraer más inversores.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 4.77%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 64.33%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Bitcoin Cash y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 81.28%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.02%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.