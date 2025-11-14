En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este viernes, 14 de noviembre de 2025, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 579,52 euros. El valor de apertura refleja una variación del 60,130864 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Bitcoin Cash están aumentando frente al euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 1.02%, lo que refleja una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 38.25%, lo que indica un interés creciente y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta combinación de variaciones sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, Bitcoin Cash ha mantenido una tendencia positiva en su cotización.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 32.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 64.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.