La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este sábado, 8 de noviembre de 2025 en España es de 568,23 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -3,74%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en su valor frente al euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en el Bitcoin Cash.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.5%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 73.06%, evidenciando un crecimiento significativo en su rentabilidad a largo plazo. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y un rendimiento positivo en el año sugiere que, a pesar de las caídas temporales, Bitcoin Cash sigue siendo una opción atractiva para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 80.13%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.04%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.