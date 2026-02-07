La cotización del Bitcoin Cash este sábado, 7 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 622,03 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,83% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -2.81%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 36.97%, lo que indica una tendencia positiva a largo plazo y una rentabilidad atractiva para los inversores que han mantenido su posición en esta criptomoneda. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 151.84%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.36%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.