En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este sábado, 22 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 634,76 euros. Esta cifra refleja una variación del 3,23% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Bitcoin Cash sugiere un aumento en la confianza del mercado.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 11.43%, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su cotización ha mostrado una notable variación del 77%, evidenciando una tendencia alcista que ha atraído la atención del mercado. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash ha logrado consolidarse como una opción rentable dentro del ecosistema de criptomonedas, a pesar de la volatilidad inherente a este tipo de activos.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 91.22%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.42%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.