En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 7 de enero de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 738,25 euros. El valor de apertura refleja una variación del 84,429455 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por esta criptomoneda.

La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas respecto al futuro del Bitcoin Cash, lo que podría atraer a más compradores en el mercado.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 3.26%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación notable del 76.99%, indicando un crecimiento significativo en su rentabilidad. Este aumento en la cotización sugiere un creciente interés y confianza en esta criptomoneda, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 34.40%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 60.71%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 695,8 euros.