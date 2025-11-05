En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este miércoles, 5 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 565,51 euros, cifra que refleja una variación del 2,03% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto sugiere un aumento en el valor de ambos activos, lo que podría indicar un mayor interés del mercado o una recuperación económica.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -8.87%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una notable variación positiva del 83.16%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el largo plazo, lo que sugiere un potencial de rentabilidad atractivo para los inversores.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 44.79%, es menor que la volatilidad anual del 64.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.