La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este miércoles, 19 de noviembre de 2025 en España es de 554,05 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -8,61%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Bitcoin Cash están aumentando frente al euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -0.73%, lo que sugiere una ligera corrección en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 43.41%, evidenciando una tendencia positiva y un crecimiento significativo en su rentabilidad a largo plazo. Esta evolución refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde los cambios a corto plazo pueden contrastar con un desempeño más sólido en períodos más extensos.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 77.47%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.10%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.