En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este martes, 3 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 618,67 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,34% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por esta criptomoneda.

La tendencia positiva indica que los inversores están más optimistas respecto al futuro del Bitcoin Cash, lo que podría atraer más capital al mercado.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -6.72%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 30.96%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha mantenido una rentabilidad favorable en el contexto anual.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 37.79%, es menor que la volatilidad anual del 59.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 618,7 euros.