Este martes, 25 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 603,33 euros, cifra que refleja una variación del -4,46% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio positivo del 8.88%, lo que refleja un aumento en el interés y la demanda por esta moneda digital. A lo largo del último año, su variación en la cotización ha sido aún más notable, alcanzando un 64.86%, lo que indica una tendencia alcista y una rentabilidad significativa para los inversores. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash continúa consolidándose como una opción atractiva en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 75.72%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.17%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.