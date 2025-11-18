En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este martes, 18 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 597,74 euros, cifra que refleja una variación del 4,93% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia positiva del Bitcoin Cash sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 1.17%, lo que refleja una estabilidad en su cotización a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un notable incremento del 62.44%, evidenciando un crecimiento significativo en su rentabilidad. Este aumento sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible consolidación de Bitcoin Cash en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 48.85%, es menor que la volatilidad anual del 64.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.