En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 638,61 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,84% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un notable aumento del 13.46% en su cotización, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, alcanzando un 73.75%, lo que indica una tendencia positiva y un potencial de rentabilidad atractivo para quienes han apostado por esta criptomoneda. Esta evolución sugiere que Bitcoin Cash sigue siendo una opción viable en el mercado de criptomonedas, a pesar de la volatilidad inherente a este tipo de activos.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 86.14%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.21%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.