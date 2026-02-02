En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 2 de febrero de 2026 a las 12 horas en España es de 637,32 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,96% en comparación con el día de ayer.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor que 0.

Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda por Bitcoin Cash en comparación con el euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -10.18%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 34.83%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el periodo anual. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque enfrenta desafíos temporales, Bitcoin Cash mantiene un potencial de rentabilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 37.09%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 59.40%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 637,3 euros.