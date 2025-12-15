En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 622,99 euros. Esta cifra refleja una variación del -4,99% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -6.59%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 105.91%, evidenciando una evolución positiva y una rentabilidad significativa a largo plazo. Esta dualidad en su comportamiento sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin Cash ha logrado consolidarse como una opción atractiva para los inversores en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 38.15%, es menor que la volatilidad anual del 61.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.