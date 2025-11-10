En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este lunes, 10 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 589,95 euros. Esta cifra refleja una variación del 2,83% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto sugiere un aumento en el valor de ambos activos, lo que podría indicar un mayor interés del mercado o una recuperación económica.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 4.87%, lo que refleja una tendencia positiva en su cotización a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más notable, con un incremento del 76.79%, lo que indica un crecimiento significativo y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta evolución sugiere un interés creciente en Bitcoin Cash y su potencial como activo digital en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash es del 64.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 65.00%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.