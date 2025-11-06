En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este jueves, 6 de noviembre de 2025, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 539,54 euros. El valor de apertura refleja una variación del -489,8909 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en su valor frente al euro, lo que podría indicar un creciente interés o confianza en el Bitcoin Cash.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -13.05%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 73.38%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha logrado consolidarse como una opción rentable para los inversores en el transcurso del año.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 44.75%, es menor que la volatilidad anual del 64.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.