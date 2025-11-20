En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este jueves, 20 de noviembre de 2025 en España es de 549,96 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,29%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin Cash está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve descenso del -1.46%, lo que refleja una ligera corrección en su valor. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un notable aumento del 54.91%, evidenciando una tendencia positiva a largo plazo que ha atraído el interés de inversores y entusiastas de las criptomonedas. Esta combinación de fluctuaciones a corto plazo y crecimiento sostenido resalta la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, así como el potencial de rentabilidad que ofrece Bitcoin Cash.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash es del 64.74%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 64.93%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.