¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este domingo, 9 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 574,35 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,12% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo.

Esto sugiere un aumento en el valor de ambos activos, lo que podría indicar un mayor interés del mercado o una recuperación económica.

En la última semana, la criptomoneda Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 3.62%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su cotización. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación notable del 74.92%, evidenciando un crecimiento significativo en su rentabilidad. Este aumento en el valor sugiere un interés creciente por parte de los inversores y una posible consolidación en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 71.45%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 64.97%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.