La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 8 de febrero de 2026 en España es de 624,94 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,3%. La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado hacia el Bitcoin Cash en comparación con el euro. Este aumento puede reflejar un interés renovado en las criptomonedas, impulsado por factores económicos y de inversión recientes. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un leve aumento del 0.87%, lo que sugiere una estabilidad en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento significativo del 36.33%, lo que refleja un interés creciente y una rentabilidad atractiva para los inversores a largo plazo. Esta combinación de estabilidad reciente y un sólido rendimiento anual posiciona a Bitcoin Cash como una opción interesante en el mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 138.77%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 61.36%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 536 euros.