Este domingo, 23 de noviembre de 2025, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 629,18 euros. El valor de apertura refleja una variación del 1.096,1728 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 que indica un aumento. Esto sugiere un crecimiento en el valor de Bitcoin Cash en relación con el euro, lo que podría atraer más inversores.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un cambio del 3.78%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación significativa del 75.45%, indicando un crecimiento notable en su rentabilidad. Este aumento en la cotización sugiere un creciente interés y confianza en esta criptomoneda, posicionándola como una opción atractiva para los inversores en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 91.71%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 65.35%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.