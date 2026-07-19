Este domingo, 19 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 248,16 euros. El valor de apertura refleja una variación del -107,66132 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.
El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 superior a 0.
Esto sugiere que la demanda ha incrementado, lo que podría ser indicativo de un mayor interés en esta criptomoneda.
En la última semana, Bitcoin Cash cayó 7.82% y en el último año acumula una variación de -56.74%; esta evolución refleja una rentabilidad negativa para los tenedores en ambos horizontes, con elevada volatilidad y un sesgo bajista predominante.
¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?
La volatilidad de Bitcoin Cash en la última semana es del 29.22%, lo que es menor que la volatilidad anual del 55.30%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.