En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este domingo, 19 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 248,16 euros. El valor de apertura refleja una variación del -107,66132 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 superior a 0.

Esto sugiere que la demanda ha incrementado, lo que podría ser indicativo de un mayor interés en esta criptomoneda.

En la última semana, Bitcoin Cash cayó 7.82% y en el último año acumula una variación de -56.74%; esta evolución refleja una rentabilidad negativa para los tenedores en ambos horizontes, con elevada volatilidad y un sesgo bajista predominante.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad de Bitcoin Cash en la última semana es del 29.22%, lo que es menor que la volatilidad anual del 55.30%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.