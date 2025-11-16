En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 16 de noviembre de 2025 en España es de 553,3 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,86%.

El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere que el interés y la demanda por Bitcoin Cash están aumentando frente al euro.

En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado una caída del -5.27%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 31.99%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mostrado un crecimiento significativo en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución sugiere que, aunque puede haber momentos de volatilidad, Bitcoin Cash ha logrado consolidarse como una opción rentable para los inversores a lo largo del tiempo.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 34.04%, es menor que la volatilidad anual del 64.37%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 738,4 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 293,6 euros.