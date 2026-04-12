La cotización de la criptomoneda Bitcoin Cash y el euro de este domingo, 12 de abril de 2026 en España es de 495,39 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -4,56%. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro en los últimos días. Esto sugiere un aumento en la demanda o confianza en Bitcoin Cash frente al euro. En la última semana, la cotización de Bitcoin Cash ha experimentado un descenso del -3.78%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -21.53%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos en su rentabilidad y aceptación en el mercado. Esta evolución sugiere una volatilidad que podría afectar la confianza de los inversores y su futuro en el ecosistema de las criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 34.71%, es menor que la volatilidad anual del 54.90%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 492,7 euros.