En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 12 horas en España es de 112.533,3 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,63% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -4.91%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa un aumento del 20.26%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin ha mantenido una rentabilidad positiva en el largo plazo. Esta dualidad en su rendimiento resalta la volatilidad inherente de las criptomonedas y su potencial como inversión a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 33.36%, es menor que la volatilidad anual del 37.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.