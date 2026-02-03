En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este martes, 3 de febrero de 2026 en España es de 89.858,74 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -3,63%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su precio anterior, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -11.28%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -27.61%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y potencial como activo digital, Bitcoin ha enfrentado desafíos en su rentabilidad, lo que podría influir en la percepción de los inversores sobre su estabilidad y futuro en el mercado.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 45.55%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 34.76%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 89.858,7 euros.