La cotización del Bitcoin este martes, 27 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 104.864,09 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,19% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro no presenta cambios significativos en su cotización.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 0.42%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -12.59%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha enfrentado desafíos significativos en su rentabilidad a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 20.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 33.89%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 102.683,2 euros.