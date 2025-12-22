La cotización del Bitcoin este lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 104.981,2 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,62% en comparación con el día pasado.
La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.
Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.
En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 3.72%, lo que refleja una tendencia positiva a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del 9.47%, indicando un crecimiento sostenido en su valor. Esta evolución sugiere que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Bitcoin ha mantenido una rentabilidad atractiva para los inversores a lo largo del tiempo.
¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?
La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 25.46%, lo que es menor que la volatilidad anual del 35.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.