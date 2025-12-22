En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 12 horas en España es de 104.981,2 euros. Esta cifra refleja una variación del 1,62% en comparación con el día pasado.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 3.72%, lo que refleja una tendencia positiva a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido del 9.47%, indicando un crecimiento sostenido en su valor. Esta evolución sugiere que, a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, Bitcoin ha mantenido una rentabilidad atractiva para los inversores a lo largo del tiempo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 25.46%, lo que es menor que la volatilidad anual del 35.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.