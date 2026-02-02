En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 2 de febrero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 93.373,27 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está creciendo, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una caída del -12.88%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con un descenso del -24.98%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y potencial como activo digital, Bitcoin ha enfrentado desafíos en su rentabilidad, lo que podría afectar la confianza de los inversores y su adopción en el mercado.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 47.33%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 34.56%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 93.373,3 euros.