Este jueves, 9 de abril de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 84.519,74 euros. El valor de apertura refleja una variación del 475,14367 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. En los últimos tres días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está recuperando valor, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos en su cotización. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 9.41%, lo que sugiere un repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa una variación negativa del -36.12%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, el rendimiento general de Bitcoin ha sido desfavorable en el largo plazo. Esta dualidad en su rentabilidad refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 28.94%, es menor que la volatilidad anual del 37.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.