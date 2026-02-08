La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 8 de febrero de 2026 en España es de 83.492,65 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,47%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -6.44%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -30.4%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su valor. Esta evolución sugiere una volatilidad inherente al mercado de criptomonedas, donde factores económicos y sentimentales pueden influir drásticamente en la rentabilidad de los inversores. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 124.61%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.