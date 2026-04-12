La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 12 de abril de 2026 en España es de 83.106,28 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,6%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia mixta en el último año, con una disminución del -37.25%, lo que refleja la volatilidad inherente a las criptomonedas. Sin embargo, en la última semana, su cambio ha sido más estable, con un incremento del 0.1%, sugiriendo una posible consolidación en el corto plazo. Esta combinación de variaciones resalta tanto los riesgos como las oportunidades que presenta Bitcoin para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 35.31%, es menor que la volatilidad anual del 37.43%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.