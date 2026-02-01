En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 1 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 91.658,56 euros, cifra que refleja una variación del -8,37% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos en su valor.

La evolución de la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -26.06%. En la última semana, esta tendencia se ha acentuado, registrando un cambio del -13.38%. Estos datos reflejan la volatilidad del mercado de criptomonedas y la incertidumbre que rodea a Bitcoin, lo que ha afectado su rentabilidad y ha llevado a los inversores a reconsiderar sus estrategias.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 57.15%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 34.83%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 91.658,6 euros.