En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.
En el transcurso del sábado, 20 de junio de 2026, la población de España celebra
el
Yellow Day
¿Qué se celebra el sábado 20 de junio?
El Yellow Day, celebrado el 20 de junio, es conocido como el Día más Feliz del Año y contrasta con el Blue Monday, considerado el más triste. Este día se destina a recordar las cosas que nos hacen felices, ya sea por la conexión con la naturaleza, personas especiales o recuerdos nostálgicos. La efeméride nos invita a adoptar una actitud optimista y disfrutar de la vida.
La elección del 20 de junio no es aleatoria; estudios de psicólogos y meteorólogos han demostrado que esta fecha tiende a ser la más feliz del año. Las temperaturas agradables y las largas horas de luz generan un ambiente que favorece el buen humor y la felicidad, además de marcar el inicio del verano, un periodo asociado a vacaciones y tiempo libre.
Para celebrar el Yellow Day, las actividades pueden variar desde disfrutar de una escapada a la playa hasta compartir agradables momentos con amigos y familia. No hay una forma única de celebrar; lo importante es aprovechar el día para recordar lo que nos hace felices y cultivar la alegría, no solo en esta fecha, sino en el día a día.
¿Cómo celebrar el Yellow Day?
Para celebrar el Yellow Day el 20 de junio, elige actividades que te hagan sentir feliz y conectado. Puedes optar por una escapada a la playa, disfrutando del sol y el sonido de las olas, o ver una buena película en el cine o en casa. La idea es rodearte de lo que te gusta y traer alegría a tu día.
Organiza una comida especial y comparte este momento con familia y amigos, o simplemente disfruta de una tarde en terrazas y bares locales. Recuerda que cualquier ocasión es válida para sonreír y celebrar, así que ¡aprovecha el Yellow Day para sentirte feliz y positivo!