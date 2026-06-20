En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos.

En el transcurso del sábado, 20 de junio de 2026 , la población de España celebra

el

Yellow Day

Yellow Day (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el sábado 20 de junio?

El Yellow Day, celebrado el 20 de junio, es conocido como el Día más Feliz del Año y contrasta con el Blue Monday, considerado el más triste. Este día se destina a recordar las cosas que nos hacen felices, ya sea por la conexión con la naturaleza, personas especiales o recuerdos nostálgicos. La efeméride nos invita a adoptar una actitud optimista y disfrutar de la vida.

La elección del 20 de junio no es aleatoria; estudios de psicólogos y meteorólogos han demostrado que esta fecha tiende a ser la más feliz del año. Las temperaturas agradables y las largas horas de luz generan un ambiente que favorece el buen humor y la felicidad, además de marcar el inicio del verano, un periodo asociado a vacaciones y tiempo libre.

Para celebrar el Yellow Day, las actividades pueden variar desde disfrutar de una escapada a la playa hasta compartir agradables momentos con amigos y familia. No hay una forma única de celebrar; lo importante es aprovechar el día para recordar lo que nos hace felices y cultivar la alegría, no solo en esta fecha, sino en el día a día.

¿Cómo celebrar el Yellow Day?

Para celebrar el Yellow Day el 20 de junio, elige actividades que te hagan sentir feliz y conectado. Puedes optar por una escapada a la playa, disfrutando del sol y el sonido de las olas, o ver una buena película en el cine o en casa. La idea es rodearte de lo que te gusta y traer alegría a tu día.

Organiza una comida especial y comparte este momento con familia y amigos, o simplemente disfruta de una tarde en terrazas y bares locales. Recuerda que cualquier ocasión es válida para sonreír y celebrar, así que ¡aprovecha el Yellow Day para sentirte feliz y positivo!