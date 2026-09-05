Los mayores de 60 años que viajan habitualmente en tren pueden seguir aprovechando durante 2026 la Tarjeta Dorada de Renfe, un título nominativo e intransferible que permite reducir de forma considerable el precio de los billetes.

La tarjeta puede utilizarse en servicios AVE, Larga Distancia, Avant, Media Distancia y Cercanías . Los descuentos varían según el trayecto y llegan hasta el 50% en determinados servicios ferroviarios.

Además, la Tarjeta Dorada tiene un precio reducido. Renfe permite contratarla por uno, dos o tres años, con un coste mínimo de 6 euros.

Renfe mantiene descuentos de hasta el 50% para mayores de 60 años

Atención jubilados: la excelente noticia de Renfe para que los mayores de 60 años puedan viajar sin parar. Fuente: Freepik

La Tarjeta Dorada de Renfe está dirigida principalmente a las personas mayores de 60 años y permite conseguir descuentos durante todos los días de la semana.

En los trenes AVE, AVE Internacional entre España y Francia, Alvia, Euromed e Intercity, el descuento alcanza el 25% sobre el precio disponible en el momento de realizar la compra.

En los trenes Avant, la rebaja depende del día. De lunes a viernes se aplica un 25% de descuento, mientras que los sábados y domingos aumenta hasta el 40%.

Los servicios de Media Distancia convencional de ancho ibérico también cuentan con un 40% de descuento durante todos los días de la semana.

En qué trenes se puede conseguir hasta un 50% de descuento

Uno de los principales cambios que conviene destacar en 2026 aparece en los servicios de Cercanías y de ancho métrico.

En los núcleos de Cercanías de ancho ibérico, los titulares de la Tarjeta Dorada pueden obtener una reducción del 40% sobre el precio correspondiente.

El descuento alcanza el 50% en los servicios de Media Distancia y Cercanías de ancho métrico, así como en los núcleos integrados de Asturias, Cantabria y Bilbao.

Renfe señala que estas reducciones pueden utilizarse cualquier día de la semana en los servicios habituales incluidos en las condiciones de la tarjeta.

Cuánto se descuenta con la Tarjeta Dorada de Renfe

AVE, AVE Internacional, Alvia, Euromed e Intercity 25% Avant de lunes a viernes 25% Avant sábados y domingos 40% Media Distancia convencional 40% Cercanías de ancho ibérico 40% Media Distancia y Cercanías de ancho métrico 50% Núcleos integrados de Asturias, Cantabria y Bilbao 50%

Los descuentos no son acumulables con carácter general a otras promociones, salvo el correspondiente a Familia Numerosa y aquellos casos en los que las condiciones de Renfe indiquen expresamente lo contrario.

Cuánto cuesta la Tarjeta Dorada de Renfe en 2026

La Tarjeta Dorada para mayores de 60 años puede contratarse con diferentes periodos de validez.

El precio para un año es de 6 euros. Quienes prefieran mantenerla durante más tiempo pueden renovarla por dos años por 12 euros o por tres años por 15 euros.

La opción de tres años permite pagar menos que renovándola individualmente cada ejercicio y evita tener que repetir el trámite anualmente.

La tarjeta es personal e intransferible, por lo que únicamente puede utilizarla la persona cuyo nombre figure como titular.

Quiénes pueden conseguir la Tarjeta Dorada además de los mayores de 60

Los mayores de 60 años no son los únicos viajeros que pueden acceder a este beneficio.

Renfe permite también obtener la Tarjeta Dorada a pensionistas mayores de 18 años que se encuentren en situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

Asimismo, pueden solicitarla las personas que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%.

Cuando el grado de discapacidad es igual o superior al 65%, existe una modalidad que permite viajar con un acompañante al que se aplican las mismas condiciones económicas previstas para el titular.

Cómo conseguir la Tarjeta Dorada de Renfe

La Tarjeta Dorada de Renfe puede adquirirse en las taquillas de las estaciones y en agencias de viajes presenciales.

Renfe también contempla otros canales, como determinadas entidades financieras colaboradoras y, para los mayores de 60 años, el servicio de Venta a Domicilio.

Una vez emitida, la tarjeta puede renovarse por internet cuando cumpla las condiciones establecidas por la compañía. Renfe permite realizar la renovación hasta 90 días antes de la fecha de caducidad.

Para pagar la renovación online pueden utilizarse tarjetas de crédito, tarjetas de débito o Bizum. Una vez realizado el trámite, el usuario puede disponer de la documentación correspondiente en formato digital.