La inestabilidad volverá a marcar la jornada del viernes con el avance de un frente que cruzará la Península y Baleares. El episodio dejará precipitaciones en la mayor parte del territorio, con especial incidencia en el noroeste y el suroeste, además de un descenso de la cota de nieve y rachas de viento que ganarán intensidad en zonas costeras.

Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias serán en general débiles, aunque podrán resultar más persistentes y localmente intensas en áreas concretas.

El escenario se completará con nieblas, heladas en zonas de montaña y un descenso térmico desigual, con variaciones entre regiones.

Las precipitaciones más abundantes se concentrarán en la vertiente atlántica, Galicia y los Pirineos centrales, donde no se descarta la aparición puntual de tormentas.

En contraste, el Cantábrico oriental, la fachada mediterránea y Baleares presentarán una menor probabilidad de lluvias, aunque el cielo se mantendrá mayormente nuboso.

La nieve también tendrá protagonismo. La cota se situará en torno a los 1000 a 1400 metros en buena parte del país, con descensos hasta los 800 metros en el cuadrante noroeste.

Este contexto obligará a extremar la precaución en áreas de montaña y en tramos elevados de la meseta norte.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

El oeste de Galicia y algunos puntos de Andalucía occidental concentrarán los episodios más activos. En estas zonas, las precipitaciones podrán adquirir carácter persistente y aparecer acompañadas de tormenta, especialmente en el litoral atlántico y el entorno del Estrecho.

En el interior peninsular, las lluvias serán más débiles y dispersas. Comunidades como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Madrid registrarán precipitaciones intermitentes, con posibilidad de nieve en cotas medias y altas, sobre todo en sierras y sistemas montañosos.

En Canarias, el frente llegará ya debilitado. El archipiélago tendrá cielos nubosos y lluvias en el norte de las islas, mientras que en el resto se esperan episodios aislados. El viento alisio soplará con moderada intensidad y con rachas fuertes en zonas expuestas.

¿Cómo evolucionarán las temperaturas y el viento?

Las temperaturas máximas descenderán en amplias zonas del interior de la mitad este y en la fachada atlántica. En el resto del territorio se mantendrán sin grandes cambios, lo que configurará un mapa térmico desigual, con contrastes marcados entre regiones.

¿Qué regiones notarán cambios en las temperaturas y el viento? Fuente: archovo.

Las mínimas tenderán al ascenso en el este y el sureste peninsular, mientras que el noroeste registrará ligeros descensos. Las heladas aparecerán de forma débil en montañas del norte y del sureste, con mayor intensidad en el Pirineo y en áreas de la meseta norte.

El viento soplará de componente sur y oeste en la Península y Baleares, con intensidad floja en el interior y moderada en el litoral. En el Cantábrico y el mar de Alborán se esperan intervalos fuertes, mientras que en Canarias el alisio podrá intensificarse al final del día, con rachas muy fuertes en cumbres de Tenerife y Gran Canaria.