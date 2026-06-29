Cada año se generan en el mundo millones de toneladas de residuos orgánicos húmedos que la industria energética no puede aprovechar de forma eficiente. El problema no es la materia prima sino el agua que contiene: secarla antes de procesarla consume energía, tiempo y dinero.

En este marco es que un equipo de investigadores del Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources acaba de publicar en la revista Chemical Engineering Journal un sistema que resuelve ese problema de raíz y lo convierte en ventaja.

El hallazgo parte de una premisa contraria a la lógica convencional: en lugar de eliminar la humedad antes del tratamiento, el nuevo proceso la usa como parte del mecanismo.

El resultado es un reactor capaz de transformar posos de café húmedos en biocarbón energético en apenas 90 segundos, produciendo un material con un rendimiento comparable al carbón antracita, uno de los combustibles sólidos de mayor calidad del mercado.

La nueva tecnología que convierte los restos de café en energía. Shutterstock

Cómo funciona el reactor que convierte residuos en energía

El sistema recibe el nombre de Flame Plasma Pyrolysis y funciona mediante llamas de plasma generadas por la combustión de gas licuado de petróleo y aire comprimido. Esas llamas alcanzan temperaturas de entre 799 y 899 grados centígrados, suficientes para tratar directamente residuos orgánicos húmedos sin necesidad de una fase previa de deshidratación.

La clave técnica está en lo que ocurre cuando la humedad atrapada en las partículas de café recibe ese impacto térmico repentino: se transforma de golpe en vapor, genera presión interna y provoca pequeñas rupturas en la estructura del material.

Los investigadores describen este fenómeno como un efecto palomita: fragmenta la biomasa, abre poros y acelera la carbonización de forma simultánea. Lo que era un obstáculo se convierte en el motor del proceso.

La energía producida por el reactor en base a los residuos. IA

Qué produce el reactor y por qué supera a los métodos actuales

La diferencia con los procesos convencionales es notable. La carbonización hidrotermal puede requerir entre una y seis horas. La torrefacción estándar necesita 30 minutos o más.

El nuevo sistema completa el tratamiento en menos de dos minutos y prescinde de los dispositivos de plasma de alto consumo eléctrico que hacen inviables otros enfoques similares.

El biocarbón obtenido alcanzó un poder calorífico de 29 MJ/kg, alrededor de un 33% más que los posos de café sin tratar. El contenido de carbono fijo casi se triplicó, pasando del 15,6% al 46,2%, una mejora que explica por qué los investigadores lo equiparan con el carbón antracita.

Además, el proceso eliminó por completo los compuestos de azufre, lo que reduce la formación de dióxido de azufre durante la combustión, y generó menos humo y alquitrán que los tratamientos convencionales de biomasa.

Las claves del descubrimiento y su aplicación en el futuro

El fuerte aumento de la superficie específica del material resultante abre posibilidades que van más allá del uso energético. El biocarbón producido es altamente poroso, lo que lo convierte en un candidato para aplicaciones en filtros industriales, adsorción de contaminantes y producción de carbón activado, un material con múltiples usos en tratamiento de agua y procesos químicos.

El autor principal del estudio, Taejun Park, defendió que la tecnología ofrece “una nueva forma de ver los residuos orgánicos: no como un problema de eliminación, sino como una fuente potencial de energía y materiales de carbono valiosos”. El equipo ya trabaja en ampliar el sistema a otros residuos húmedos: lodos de depuradora, restos agrícolas y residuos alimentarios en general.