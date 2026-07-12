Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región.

El Marbella FC, club que actualmente compite en la tercera categoría del fútbol español (ascenso), está protagonizando uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de los últimos años en Andalucía.

A través de su Fundación Marbella FC, el club construirá un súper estadio multifuncional con una inversión total que alcanza los 115 millones de euros, convirtiéndose en uno de los recintos más modernos del sur de España.

Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región Marbella FC

El cambio clave para el equipo de ascenso en España

El nuevo estadio constituye un hito trascendental para la institución. El Ayuntamiento de Marbella ha dado su aprobación al proyecto básico de esta significativa obra, que no solo comprende un campo de fútbol de primer nivel, sino también un complejo deportivo y de ocio de alta gama.

El estadio contará con una capacidad para 10.000 espectadores, superando de manera considerable al antiguo recinto. Se ubicará en el mismo lugar donde se encontraba el histórico Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas, en el corazón del centro urbano de Marbella, sobre una extensión de aproximadamente 45.000 metros cuadrados.

Un equipo del ascenso construirá un súper estadio | Invertirá 115 millones de euros y será de los más modernos de la región Marbella FC

Características y beneficios del nuevo estadio del ascenso

Más allá del terreno de juego, el proyecto incluye instalaciones que lo posicionan al nivel de clubes de categorías superiores:

Hotel deportivo con 90 habitaciones.

Centro de alto rendimiento para la preparación de los jugadores.

Aparcamiento con capacidad para 1000 vehículos.

Amplias zonas comerciales y de restauración.

Estas prestaciones lo convierten en un complejo multifuncional pensado no solo para los días de partido, sino para generar actividad durante todo el año. El presupuesto de ejecución material asciende a 81,2 millones de euros, mientras que el valor total del proyecto roza los 115 millones.

Adiós definitivo al antiguo estadio del Marbella FC

El nuevo estadio se origina tras la demolición del antiguo Antonio Lorenzo Cuevas, cuya inauguración tuvo lugar en 1975 y que fue clausurado en 2021 por riesgo de colapso. Posteriormente, el estadio sufrió un incendio en la zona de césped y fue demolisido durante el verano de 2025. Este antiguo recinto no solo fue la sede del Marbella FC, sino que también albergó importantes conciertos internacionales en las décadas de los 80 y 90.

La Fundación Marbella FC ha recibido una concesión demanial de 75 años para administrar el nuevo estadio, a cambio de un canon anual de 221.000 euros. Como condicionante, deberá presentar el proyecto de ejecución visado en un plazo de dos meses y proporcionar un aval de 172.700 euros para la reposición de los árboles que se vean afectados.

Una vez completados los trámites administrativos, se prevé un período de ejecución de dos años y medio. Si todo transcurre como se planificó, los seguidores del Marbella FC podrán disfrutar de su nuevo recinto en aproximadamente tres años.