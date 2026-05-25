La compañía ha cerrado 91 tiendas en lo que va del año, un ajuste sin precedentes que se suma a pérdidas superiores a 18 millones de euros durante el primer semestre.

Liwe Española, propietaria de la cadena Inside, se encuentra inmersa en un proceso de reordenamiento extremo que se caracteriza por un desplome financiero, una reducción masiva de su red comercial y negociaciones urgentes para evitar su quiebra.

Paralelamente, los accionistas aprobaron unánimemente el plan de reestructuración diseñado para mitigar el deterioro, aunque el futuro de la empresa continúa dependiendo de los acreedores.

La empresa sostiene que se encuentra en una fase de transición necesaria para garantizar su continuidad. La caída del 15,5% en las ventas semestrales, sumada a los costes derivados del ERE en los servicios centrales y al cierre de establecimientos, ha dejado al grupo en una situación crítica.

Su director general, José Ángel Pardo, afirmó que las decisiones adoptadas persiguen preparar la recuperación a partir de 2026, siempre y cuando la entidad bancaria apruebe el esquema financiero presentado.

Cómo impactó la reestructuración en la operación y el modelo comercial de Inside

La empresa sostiene que estos ajustes tienen como objetivo garantizar una estructura sostenible en un mercado sumamente exigente para las cadenas de moda de precio medio.

Liwe justificó sus pérdidas atribuyéndolas al significativo impacto del proceso de ajuste implementado desde inicios de este año. La reducción de la red comercial, que resultó en el cierre de locales en España, Italia y Portugal, fue parte de una estrategia de concentración en aquellas ubicaciones con un rendimiento más favorable.

Este proceso de reestructuración afectó tanto a establecimientos a pie de calle como a aquellos situados en grandes superficies, lo que resultó en una disminución del 27% en su estructura comercial desde el inicio del ejercicio.

Asimismo, la compañía ajustó su plantilla laboral. El primer semestre evidenció una reducción del 8,5% de empleados, a la que se sumó el ERE ejecutado en agosto, el cual implicó una reducción del 29% en el personal de los servicios centrales.

La caída en el consumo, la presión sobre los precios y el aumento de los costos operativos han exigido, según la dirección, una adaptación integral del modelo de negocio.

El plan estratégico también contempla un enfoque renovado para los próximos años, incluyendo el cierre adicional de 18 tiendas, un impulso hacia el canal online y una mejora en la eficiencia logística.

Anuncia el cierre de la tienda de ropa más reconocida del país: más de 90 tiendas cerrarán sus puertas para siempre (foto: archivo).

Cierre masivo de tiendas y su efecto en el futuro de Liwe

El 24 de noviembre de 2025, los accionistas aprobaron por unanimidad un plan de reestructuración que propone una quita del 49% de la deuda o su conversión en préstamos participativos que podrían recuperarse en su totalidad en 2033.

La empresa considera que esta reducción drástica era imprescindible para recuperar rentabilidad, pero los bancos analizan si el ajuste garantiza la viabilidad futura del negocio. El recorte comercial, sumado a la caída de ingresos, se convirtió en un factor central en las negociaciones.

Sin embargo, la banca mantiene posturas dispares. CaixaBank y Caja Rural de Granada mostraron apoyo al plan, pero Santander —que concentra una parte relevante del pasivo—, junto con Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, Cajamar, Banco Cooperativo y el ICO, no tendrían intención de adherirse.

El cierre de 91 tiendas no solo evidencia la magnitud del deterioro financiero de Liwe, sino que también condiciona las posibilidades de que los acreedores apoyen su plan de rescate.

Sin una mayoría suficiente antes de que expire la prórroga del preconcurso, la empresa quedará obligada a presentar concurso de acreedores. En un escenario donde el cierre de tiendas marca el pulso de la reestructuración, el resultado de estas conversaciones definirá si Inside logra sobrevivir o enfrenta su liquidación.

El esquema incluye garantías adicionales: la pignoración de más de 20.000 acciones de autocartera y la hipoteca de los inmuebles de la compañía en Murcia. Ese respaldo accionarial busca transmitir solvencia y compromiso ante los acreedores.