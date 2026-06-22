Juan, de casi 80 años, pasó varios meses viviendo en su furgoneta mientras recorría Cataluña en busca de un alquiler que pudiera pagar con su pensión de 1.000 euros mensuales. Fuente: IA.

Después de casi medio siglo de trabajo y aportes a la Seguridad Social, Juan enfrenta una situación que jamás imaginó. A punto de cumplir 80 años, vive en una furgoneta mientras recorre Cataluña en busca de una vivienda que pueda costear con una pensión mensual de 1000 euros. La falta de alquileres asequibles lo dejó sin alternativas tras perder el contrato del piso donde residía.

Juan asegura que, pese a haber cotizado durante 49 años, los precios actuales del mercado inmobiliario le impiden acceder a una vivienda. Durante meses recorrió miles de kilómetros con la esperanza de encontrar un hogar acorde a sus ingresos.

La situación comenzó cuando recibió un burofax que le notificó que no continuarían con la renovación de su contrato de alquiler. Desde entonces, inició una búsqueda que lo llevó a atravesar distintos puntos de Cataluña sin éxito. Durante casi cuatro meses utilizó su furgoneta como vivienda mientras intentaba hallar una solución definitiva.

¿Cómo terminó viviendo en una furgoneta después de toda una vida de trabajo?

Juan empezó a trabajar a los 14 años y acumuló 49 años de cotizaciones. Sin embargo, sostiene que la pensión que recibe en la actualidad no alcanza para afrontar los precios que exigen muchos propietarios.

¿Cómo terminó viviendo en una furgoneta después de toda una vida de trabajo?

Según relata, recorrió más de 3000 kilómetros buscando un alquiler que pudiera asumir. Su límite económico se encuentra en torno a los 450 euros mensuales, una cifra difícil de encontrar en gran parte del mercado inmobiliario catalán.

Finalmente recibió ayuda temporal gracias a la intervención de un sindicato, que le facilitó un pequeño piso de 32 metros cuadrados. Aun así, insiste en que su objetivo es encontrar una vivienda que pueda pagar por sus propios medios y sin depender de terceros.

¿Por qué cada vez más jubilados tienen dificultades para acceder a una vivienda?

El caso de Juan refleja una problemática que afecta a un número creciente de personas mayores. Aunque cuentan con ingresos estables mediante sus pensiones, muchos jubilados encuentran obstáculos para acceder a alquileres compatibles con sus recursos económicos.

El incremento sostenido de los precios de la vivienda y la escasez de opciones asequibles han convertido el acceso a un hogar en uno de los principales desafíos sociales de los últimos años. Esta realidad ya no afecta únicamente a los jóvenes, sino también a adultos y personas mayores.

Juan lleva tres años inscrito en una lista de espera para acceder a una vivienda de protección oficial. Mientras aguarda una respuesta, mantiene la esperanza de encontrar una alternativa estable. Si no aparece una solución en el corto plazo, asegura que volverá a recorrer los pueblos más despoblados de Cataluña con su furgoneta en busca de un alquiler que le permita recuperar la tranquilidad y volver a tener un hogar propio.