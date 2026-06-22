Esta potencia se queda sin Primer Ministro: los motivos de la renuncia y quién lo reemplazará

La política británica volvió a sacudirse este lunes con la dimisión de Keir Starmer como líder del Partido Laborista y primer ministro del Reino Unido.

La decisión llegó después de semanas de tensiones internas, cuestionamientos sobre su liderazgo y una creciente presión de dirigentes de su propia fuerza política.

Aunque permanecerá temporalmente en el cargo para facilitar una transición ordenada, su salida abre una nueva etapa de incertidumbre en una de las principales potencias europeas.

Starmer reconoció públicamente que una parte importante del laborismo dudaba de su capacidad para conducir al partido hacia las próximas elecciones generales. Tras comunicar formalmente su decisión al rey Carlos III, se puso en marcha el mecanismo interno para elegir a su sucesor, un proceso que podría resolverse en cuestión de semanas si emerge un candidato de consenso.

London (United Kingdom), 16/03/2026.- British Prime Minister Keir Starmer holds a news conference at Downing Street in London, Britain, 16 March 2026. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/Chris J. Ratcliffe / POOL Fuente: EPA/Bloomberg POOL Chris J. Ratcliffe / POOL

La renuncia tiene implicancias que trascienden la política doméstica británica.

Durante su gestión, Starmer impulsó un acercamiento pragmático con la Unión Europea sin cuestionar los fundamentos del Brexit. Su salida obligó incluso a posponer la cumbre bilateral entre Londres y Bruselas prevista para julio, un encuentro que debía profundizar la cooperación económica y política entre ambas partes.

¿Cómo será el proceso para elegir al próximo primer ministro?

El Partido Laborista deberá definir ahora quién ocupará el liderazgo de la fuerza y, en consecuencia, la jefatura del Gobierno británico. El Comité Ejecutivo Nacional será el encargado de establecer el calendario definitivo, aunque la presentación de candidaturas comenzaría el 9 de julio y podría cerrarse antes del receso parlamentario previsto para mediados de ese mes .

Los aspirantes deberán reunir el respaldo del 20% del grupo parlamentario laborista, además de obtener apoyos dentro de las estructuras territoriales y organizaciones afiliadas al partido. Si más de un candidato logra superar esos requisitos, los militantes participarán en una votación mediante un sistema de preferencias hasta que uno alcance la mayoría absoluta.

Sin embargo, también existe la posibilidad de una designación sin competencia interna. Si un único dirigente reúne los avales necesarios y no aparecen rivales con apoyo suficiente, el nuevo líder podría ser proclamado directamente durante julio, en un escenario que la prensa británica describe como una “coronación”.

¿Por qué Andy Burnham aparece como el gran favorito?

El nombre que concentra la mayor atención es el de Andy Burnham. El exalcalde de Mánchester regresó recientemente a la Cámara de los Comunes tras imponerse en una elección parcial en la circunscripción de Makerfield, un triunfo que fortaleció su posición dentro del laborismo en un momento de creciente desgaste para Starmer.

WIGAN (United Kingdom), 19/06/2026.- Newly elected Labour Member of Parliament for Makerfield Andy Burnham (C) addresses supporters after winning the Makerfield by-election in Wigan, Britain, 19 June 2026. Mayor of Greater Manchester Andy Burnham beat Reform candidate Rob Kenyon by 9,231 votes, securing 54 percent of the overall vote. (Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Fuente: EPA ADAM VAUGHAN

Burnham aseguró contar con el respaldo de una parte significativa del bloque parlamentario laborista y recibió además el apoyo del exministro Wes Streeting, quien aparecía como uno de los posibles competidores por el liderazgo. Esa situación incrementa las posibilidades de que el proceso sucesorio se resuelva rápidamente y sin una disputa interna prolongada.

Desde una perspectiva internacional, la llegada de Burnham no anticipa cambios drásticos en la política exterior británica.

El Reino Unido mantendría sus compromisos con la OTAN, el respaldo a Ucrania y la cooperación estratégica con Estados Unidos y la Unión Europea.

No obstante, el relevo ocurre en un contexto internacional complejo y obliga a Londres a gestionar una transición política mientras Europa enfrenta desafíos vinculados a la seguridad, la economía y la estabilidad regional.

Si se cumple el calendario previsto, el Reino Unido tendrá su séptimo primer ministro en apenas una década, una cifra que refleja la intensa volatilidad política que atraviesa el país desde el referéndum del Brexit y que continúa marcando el rumbo de la política británica.