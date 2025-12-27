Soñar con brujas: qué significa y por qué podría ser una revelación clave para ti. Fuente: Pixabay.

Los enigmáticos personajes asociados a la transformación a voluntad en animales, al poder de "echar mal de ojo" o hacer hechizos con pociones, están profundamente arraigados a la cultura popular. “Las brujas constituyen el tema más recurrente de las historias que se cuentan y contaron", se argumenta en Identidad, poderes y narraciones en un “pueblo de brujas”, publicado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Sin embargo, más allá de la ficción y las leyendas, ¿qué sucede cuando estos seres te visitan en sueños?

Interpretación de los sueños con brujas

Según el sitio especializado Psicología Online, soñar con brujas puede simbolizar aspectos de tu “personalidad que te resultan incómodos o la desconfianza que experimentas hacia determinadas personas”.

Adicionalmente, este tipo de sueño se vincula con la "fuerza espiritual“, ya que en diversas tradiciones, las brujas son consideradas representaciones de la magia y la conexión con la naturaleza.

Soñar con brujas: una revelación clave para tu vida y su significado. (foto: archivo).

Interpretación de soñar con brujas voladoras

La manifestación del subconsciente podría presagiar la inminente llegada de una "mala noticia“, lo que te obligará a aceptar la realidad tal como se presenta ante ti.

No obstante, también es plausible que este sueño represente una señal de “un encuentro con tu sabiduría interna y tu conexión con tu intuición“. Según los expertos, este escenario puede surgir en un periodo de exploración y aceptación de “tu poder personal y tu capacidad para confiar en tu instinto en circunstancias adversas”.

